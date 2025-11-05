Guardia di Finanza | disponibili 1.985 posti per allievi pubblicato il bando

La Guardia di finanza ha ufficialmente indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, mirato al reclutamento di 1.985 allievi finanzieri per l'anno 2025. Il bando, destinato a cittadini italiani in possesso dei requisiti specifici, suddivide i posti disponibili in due contingenti principali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

