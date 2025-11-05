Guardalà dopo Juve Sporting | Ecco cosa serve alla Juve per la qualificazione Il commento sulla gara e il dato sorprendente su Vlahovic!

Guardalà analizza Juve Sporting per la certezza servono 9 punti, 11 sono rischiosi. Contro lo Sporting buona Juve dopo 20?, Vlahovic in crescita. Il giornalista Giovanni Guardalà, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la complicata situazione di classifica della Juventus in Champions League dopo il pareggio interno contro lo Sporting Lisbona. Con soli 3 punti in classifica, la strada verso i playoff è in salita, e la matematica non ammette errori. Per avere la certezza della qualificazione servono altri 9 punti alla Juventus. Un bottino che i bianconeri dovranno conquistare nelle restanti quattro partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

