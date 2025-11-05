Guardalà dopo Juve Sporting | Ecco cosa serve alla Juve per la qualificazione Il commento sulla gara e il dato sorprendente su Vlahovic!
Guardalà analizza Juve Sporting per la certezza servono 9 punti, 11 sono rischiosi. Contro lo Sporting buona Juve dopo 20?, Vlahovic in crescita. Il giornalista Giovanni Guardalà, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la complicata situazione di classifica della Juventus in Champions League dopo il pareggio interno contro lo Sporting Lisbona. Con soli 3 punti in classifica, la strada verso i playoff è in salita, e la matematica non ammette errori. Per avere la certezza della qualificazione servono altri 9 punti alla Juventus. Un bottino che i bianconeri dovranno conquistare nelle restanti quattro partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Locatelli indica la direzione da seguire dopo Juve Sporting: il gesto social del capitano dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium – FOTO - 1 contro lo Sporting in Champions League Un messaggio da capitano, un patto con i tifosi per ripartire. juventusnews24.com scrive
Locatelli applaudito dai giornali dopo Juve Sporting: «Sfida nella sfida con l’obiettivo di mercato Hjulmand…». Ecco il giudizio sul capitano bianconero! - Ecco il voto e il giudizio sulla prestazione del centrocampista Una sufficienza piena, un 6. Lo riporta juventusnews24.com
Diretta/ Juventus Sporting (risultato finale 1-1): un punto a testa (4 novembre 2025) - Diretta Juventus Sporting, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Allianz Stadium per il quarto turno di Champions League, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net scrive