Guarda che gioielli Frankenstein

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta nella sua storia Tiffany & Co. apre i propri archivi e porta sul set del nuovo film di Guillermo del Toro dei pezzi antichi, indossati dalla protagonista Mia Goth. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Frankenstein di Guillermo del Toro, Mia Goth nel film sfoggia una collana Tiffany da 40 carati - La star di Pearl ha indossato alcuni gioielli molto costosi sul set del film presentato nei giorni scorsi alla Mostra di Venezia. Secondo movieplayer.it

guarda gioielli frankensteinIl significato dei gioielli in Frankenstein, uno squarcio di luce nel mondo gotico del film - Nel film Mia Goth è Elizabeth: indossa collane preziose e antiche scelte con cura da Guillermo Del ... fanpage.it scrive

