Guadagna 16 volte più di Giorgia Meloni Chi è il politico col reddito più alto cifra record

Nell’Italia politica che ogni anno si misura anche a colpi di dichiarazioni dei redditi, e ora si scopre chi guida la classifica 2025. Ha dichiarato un reddito che supera i 3 milioni di euro, piazzandosi nettamente al primo posto tra i parlamentari e i membri del governo. Un primato che conferma la sua posizione di professionista di altissimo profilo, ancora molto attiva nel suo campo anche parallelamente all’impegno politico. Subito dopo il primo posto di Giulia Bongiorno, avvocata penalista, presidente della Commissione Giustizia del Senato e figura di spicco della Lega compare un nome noto dell’economia italiana: Giulio Tremonti, già ministro delle Finanze in più governi Berlusconi, che con oltre 2 milioni di euro si aggiudica il secondo gradino del podio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it