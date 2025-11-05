Gruppo Mediocredito Centrale risultati 9 mesi con utile a 67,5 mln +17,7 1,7 miliardi di finanziamenti; irrobustito il capitale con TCR al 17,66%

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I risultati mostrano una crescita del CET1 Ratio (+16,44%) e Total Capita Ratio al 17,66%, scende a 5,1 l’NPE ratio lordo I risultati del 30 settembre 2025 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale in data 5 novembre 2025 mostrano una crescita del CET1 Ratio (+16,44%. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

