Gruppo Mediocredito Centrale risultati 9 mesi con utile a 67,5 mln +17,7 1,7 miliardi di finanziamenti; irrobustito il capitale con TCR al 17,66%
I risultati mostrano una crescita del CET1 Ratio (+16,44%) e Total Capita Ratio al 17,66%, scende a 5,1 l’NPE ratio lordo I risultati del 30 settembre 2025 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale in data 5 novembre 2025 mostrano una crescita del CET1 Ratio (+16,44%. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mediocredito Centrale, utile in crescita e solidità patrimoniale rafforzata - Il Gruppo Mediocredito Centrale (MCC) chiude i primi nove mesi del 2025 con risultati in miglioramento, confermando il trend positivo di tutte ... Come scrive teleborsa.it
Mcc, utile consolidato 9 mesi sale a 67,5 milioni - Il gruppo Mediocredito Centrale chiude i primi nove mesi con un utile netto consolidato a 67,5 milioni, rispetto ai 57,4 milioni al 30 settembre 2024 (+17,7%) grazie anche alla "performance positiva d ... Lo riporta msn.com