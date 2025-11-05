Grimaldi Avs al Governo | Avete fatto la figura di Almasri Libia ci stava ricattando – Il video

Open.online | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 "Le nostre forze dell'ordine hanno arrestato un torturatore e stupratore, ma il Governo ha deciso di liberarlo perchè la Libia ci stava ricattando. Avete fatto la figura di Almasri", lo ha detto Marco Grimaldi di Avs in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

