Grida Allahu Akbar e investe diverse persone | quattro sono gravi E' accaduto in Francia

Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse località dell’isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali in modo grave, prima di essere arrestato. Lo ha reso noto la procura. È stata aperta un’inchiesta per «tentato omicidio». «Un uomo di 35 anni, residente a Oléron, ha investito deliberatamente diversi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Grida "Allahu Akbar" e investe diverse persone: quattro sono gravi. E' accaduto in Francia

