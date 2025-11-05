Grida Allahu Akbar e investe con l’auto 10 persone tre feriti gravi in Francia

(Adnkronos) – Un uomo ha investito deliberatamente con la propria macchina dieci persone, tra cui pedoni e un ciclista, sull'isola d'Oléron, a ovest della Francia. Lo riporta Le Parisien. Tre persone sono rimaste ferite in modo molto grave, ha riferito la gendarmeria nazionale. Altre due in modo lieve. L'automobilista è stato arrestato. Secondo le prime . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

