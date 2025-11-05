Green Economy – L’Italia che cambia rotta
Il ministro Gilberto Pichetto Fratin richiama l’urgenza di una politica energetica capace di unire realismo e ambizione, puntando su tecnologie pulite, sicurezza e responsabilità verso cittadini e imprese. Un appello che trova eco nella visione di Stefano Laporta, presidente di Ispra e Snpa, che delinea un’Italia leader nell’economia circolare, ma ancora chiamata ad accelerare su clima, suolo e biodiversità. Dalla rete delle Agenzie ambientali, Alberto Manfredi Selvaggi, presidente di AssoArpa, sottolinea la necessità di una sinergia tra istituzioni e territori per tradurre la conoscenza in azione concreta. 🔗 Leggi su Panorama.it
Il punto sulla green economy: una fotografia dell'Italia in bianco e nero
Secondo i dati comunicati al summit verde promosso dal Consiglio nazionale della green economy e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, nel 2024 la riduzione nel nostro Paese delle emissioni è stata di poco più di 7 milioni di tonnellate, neanche -2
Green economy, l'Italia va bene ma non benissimo - Da un lato corre verso gli obiettivi europei di sostenibilità, dall'altro arranca sui temi cruciali della mobilità elettrica e del consumo ... Lo riporta wired.it
Green economy, cultura e politiche di coesione per evitare il declino dell’industria - I ricavi nel ‘24 sono diminuti di 42 miliardi, il 2,4% in meno che nel ‘23, con punte particolarmente negative per l’auto e la moda, ma ... Come scrive huffingtonpost.it
Green Economy, un corso gratuito dell'Università di Cagliari - "Training on Green economy and Green management" è il titolo del corso in presenza organizzato dall'Università di Cagliari in collaborazione con la business school del Politecnico di Milano (PoliMi ... ansa.it scrive