Green Economy – L’Italia che cambia rotta

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin richiama l’urgenza di una politica energetica capace di unire realismo e ambizione, puntando su tecnologie pulite, sicurezza e responsabilità verso cittadini e imprese. Un appello che trova eco nella visione di Stefano Laporta, presidente di Ispra e Snpa, che delinea un’Italia leader nell’economia circolare, ma ancora chiamata ad accelerare su clima, suolo e biodiversità. Dalla rete delle Agenzie ambientali, Alberto Manfredi Selvaggi, presidente di AssoArpa, sottolinea la necessità di una sinergia tra istituzioni e territori per tradurre la conoscenza in azione concreta. 🔗 Leggi su Panorama.it

