Green Deal c’è l’accordo sul nuovo target Ue per il clima | emissioni giù del 90% entro il 2040 L’Italia la spunta sui crediti di carbonio

Dopo oltre 24 ore di negoziati, i ministri dell’Ambiente Ue hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul target climatico per il 2040. Nella mattinata di martedì, i ventisette ministri dell’Ambiente Ue si sono riuniti nella capitale belga per discutere e approvare il nuovo target di riduzione delle emissioni. Mettere tutti d’accordo sembrava una missione impossibile. E infatti le trattative si sono prolungate ben oltre il previsto, al punto che la presidenza danese, intorno alle 2 di notte, ha sospeso i lavori e fissato la ripresa dei negoziati per il giorno seguente. Nella mattinata di mercoledì, l’intesa è arrivata, grazie a un testo di compromesso che ha convinto alcuni Paesi della minoranza di blocco — guidati dall’Italia — a votare a favore. 🔗 Leggi su Open.online

