Green deal accordo Ue sul clima | emissioni ridotte del 90% entro il 2040

Dopo una lunga giornata di confronto e una notte di trattative serrate, l'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul nuovo obiettivo climatico per il 2040. La decisione, approvata a maggioranza, prevede una riduzione del 90% delle emissioni di CO? rispetto ai livelli del 1990. Una meta ambiziosa, frutto di un compromesso complesso che ha diviso i governi europei e messo in evidenza le tensioni tra esigenze ambientali e tutela della competitività economica. L eggi anche: "Bufale sul cambiamento climatico!". Paolo Sottocorona: esplode la polemica social L'intesa non è stata unanime: Slovacchia, Ungheria e Polonia hanno votato contro, mentre Belgio e Bulgaria si sono astenuti.

