Grazie ai Carabinieri | Caffè Iuliano recupera il bottino e limita i danni
Con profonda gratitudine, Caffè Iuliano desidera esprimere il più sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il tempestivo e risolutivo intervento seguito al furto avvenuto il 28 ottobre 2025 presso lo stabilimento di torrefazione di Sant’Angelo dei Lombardi (AV).Grazie alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Fermato un altro giovane jihadista. Grazie di cuore ai Carabinieri per la professionalità e dedizione. La sicurezza prima di tutto! - facebook.com Vai su Facebook