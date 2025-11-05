Grave infortunio all' Alpe Rossa di Colico | grande paura per un escursionista
Allarme in montagna. Nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre ha preso il via una non semplice operazione di soccorso sull'Alpe Rossa di Colico, dove una persona di 67 anni è rimasta coinvolta in un incidente che ha richiesto l'intervento immediato del soccorso alpino. L'allarme è scattato poco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
