Grave infortunio all' Alpe Rossa di Colico | grande paura per un escursionista

Leccotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme in montagna. Nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre ha preso il via una non semplice operazione di soccorso sull'Alpe Rossa di Colico, dove una persona di 67 anni è rimasta coinvolta in un incidente che ha richiesto l'intervento immediato del soccorso alpino. L'allarme è scattato poco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

