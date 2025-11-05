Grave incidente sul lavoro | 62enne portato d’urgenza in ospedale

Ennesimo incidente sul luogo di lavoro in Brianza. Ad esserne vittima questa volta un operaio di 62 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 di oggi, 5 novembre, in via Alfonso Marelli a Monza.L’incidenteSecondo le prime. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

