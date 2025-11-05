Grave incidente sul lavoro | 62enne portato d’urgenza in ospedale

Monzatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo incidente sul luogo di lavoro in Brianza. Ad esserne vittima questa volta un operaio di 62 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 di oggi, 5 novembre, in via Alfonso Marelli a Monza.L’incidenteSecondo le prime. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

grave incidente lavoro 62enneGrave incidente sul lavoro a San Benedetto: operaio di 64 anni cade da un cestello - L’uomo è stato soccorso in condizioni critiche e portato d’urgenza all’ospedale di San Benedetto del Tronto. Scrive lanuovariviera.it

Incidente sul lavoro, aperta un'inchiesta sulla morte di Romeo Cappello: il 62enne è caduto da una scala mentre era in azienda - È stata una tragica fatalità senza alcun responsabile oppure alcune norme di sicurezza non sono state rispettate? Lo riporta ilgazzettino.it

grave incidente lavoro 62enneMontegranaro, incidente sul lavoro: precipita dall'impalcatura, grave operaio di 43 anni - MONTEGRANARO Precipita dall'impalcatura, un volo di circa 8 metri: grave un operaio di 43 anni. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente Lavoro 62enne