Grave incidente stradale nella notte a Pianoro motociclista in pericolo di vita
È in pericolo di vita all’ospedale Maggiore un motociclista che prima dell’alba di mercoledì è rimasto coinvolto in un incidente stradale frontale con un’auto. È successo a Pianoro, dove prima delle cinque del mattino sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 dopo il terribile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grave incidente sulla Napoli Salerno. Auto in fiamme. Abbiamo allertato la stradale. - facebook.com Vai su Facebook
Esce di strada nella notte e finisce con l'auto nel fossato: conducente elitrasportato d'urgenza - Grave incidente a Fosse: auto fuori strada nella notte, conducente elitrasportato d’urgenza a Borgo Trento. Come scrive nordest24.it
Grave incidente nella notte, scooterista finisce contro un’auto - Un violento impatto nella tarda serata di ieri ha coinvolto uno scooter e un’auto ad Ancona, lungo via Martiri della Resistenza. Si legge su lanuovariviera.it
Grave incidente nella notte a Cassano Magnago: quattro giovani feriti, due in condizioni critiche - L’auto esce di strada in via Boscaccio e si schianta contro un palo e una recinzione. Come scrive laprovinciadivarese.it