Grave incidente stradale nella notte a Pianoro motociclista in pericolo di vita

Bolognatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in pericolo di vita all’ospedale Maggiore un motociclista che prima dell’alba di mercoledì è rimasto coinvolto in un incidente stradale frontale con un’auto. È successo a Pianoro, dove prima delle cinque del mattino sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 dopo il terribile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

