Grave incidente in una scuola abbandonata a Venezia | 17enne precipita da sei metri Ricoverata in gravi condizioni

Una ragazza di 17 anni è precipitata da un'altezza di circa sei metri all'interno dell'ex scuola sommergibilisti di Venezia, edificio abbandonato situato alle spalle dell'Arsenale, nel sestiere di Castello. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

