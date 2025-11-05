Grande Fratello Rasha in attesa di una mossa di Omer | Così mi casca
Rasha ha dei dubbi su Omer? Le rivelazioni della gieffina al Grande Fratello. Come procede la frequentazione tra Rasha Younes e Omer Elomari al Grande Fratello? Il loro legame è diventato sempre più stretto nella casa più spiata d’Italia, anche la madre di lei si è detta felice del loro rapporto e ha stupito molto la gieffina con la sua approvazione. L’intesa tra loro non manca nella casa, ma al momento nessuno dei due ha fatto il primo passo, lei si aspetta qualcosa di più da parte sua. Parlando con alcune gieffine ha detto: “ Mi pare che dorme in piedi, il rispetto è un conto però il mio paletto è fisico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
