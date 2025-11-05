Grande Fratello questa volta è davvero finita | cosa succede adesso

La crisi del Grande Fratello è ormai un fatto conclamato. Il reality di Canale 5, un tempo simbolo della rivoluzione televisiva italiana, ha toccato giovedì scorso il suo minimo storico di ascolti, fermandosi a un misero 13,1% di share. Numeri che spingono a chiedersi se non sia arrivato il momento di fermarsi e ripensare completamente il format. A guidare la versione attuale del programma è Simona Ventura, chiamata a rilanciare un prodotto in affanno ma costretta, di fatto, a “traghettare” il pubblico verso quella che molti commentatori hanno definito “l’Ade del tedio televisivo”. Da “Grande Fratello” a “Grande Flop”, il passo sembra ormai compiuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

