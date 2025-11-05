Grande Fratello Jonas Pepe gela Grazia Kendi | ' ' Non faccio che pensare che tu sei falsa con me' '

Non trovando coerenza in alcuni comportanti di Grazia Kendi, Jonas Pepe cerca un confronto con la concorrente del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Jonas Pepe gela Grazia Kendi: ''Non faccio che pensare che tu sei falsa con me''

