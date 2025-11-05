Grande Fratello in crisi | il reality più famoso d’Italia ha ancora un futuro?

L’edizione in corso del Grande Fratello, padre di tutti i reality show, non riesce a decollare. Il cast non convince, le dinamiche tra i concorrenti sono deboli e gli ascolti continuano a scendere di settimana in settimana. Un risultato deludente per un format che per anni ha fatto la storia della televisione italiana. Ma cosa sta succedendo davvero dentro (e fuori) la Casa più spiata d’Italia? Le mosse di Canale 5 per salvare il format. Per cercare di risollevare il programma, Canale 5 ha scelto di modificare la strategia iniziale, tradendo la promessa del “ritorno alle origini”. Gli appuntamenti settimanali sono raddoppiati, è stato rafforzato il panel degli opinionisti con la presenza di Sonia Bruganelli e si è puntato con forza su una trama sentimentale: il triangolo tra Domenico, Benedetta e Valentina, tanto da far entrare quest’ultima nella Casa per alimentare la tensione narrativa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Grande Fratello