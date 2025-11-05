GRANDE FRATELLO HA UN FUTURO? IDEE E SPUNTI PER LA RINASCITA DEL PADRE DEI REALITY

L’edizione in corso del Grande Fratello, capostipite del genere reality, non spicca il volo: il cast di concorrenti non convince, le dinamiche sono poche e gli ascolti sono sempre più bassi. Cosa fare? Per tentare di risalire la china, Canale 5 ha tradito la promessa del “ritorno alle origini” raddoppiando gli appuntamenti settimanali, rafforzando il “panel” di opinionisti con la solita Sonia Bruganelli e puntando sul triangolo Domenico-Benedetta-Valentina, al punto da far entrare quest’ultima nella casa. Il Grande Fratello è davvero, come dicono in molti, un reality finito, che ha dato tutto e andrebbe archiviato? Oppure c’è ancora una possibilità di rilancio? Dopo 25 anni di reality-show, in un contesto socio-culturale completamente cambiato rispetto a quello che ha visto debuttare il primo Grande Fratello, il reality “puro” non funziona più. 🔗 Leggi su Bubinoblog

