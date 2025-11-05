Gramellini spiazza Floris | Bisogna riconoscerlo Meloni è una politica vera Raro un consenso così video

Tanta carne al fuoco nella lunga intervista di Giovanni Floris a Massimo Gramellini dallo studio di diMartedì su La 7. Dalla campagna elettorale di Giorgia Meloni per le prossime politiche – già partita sui social – al vecchio sogno di Berlusconi di fermare le ‘toghe rosse’. E ancora il caso Ranucci, la riforma della giustizia, il rapporto di Palazzo Chigi con la stampa fino allo stop al Ponte di Messina della Corte dei Conti sul Ponte di Messina. Gramellini loda Meloni: bisogna riconoscerlo è una politica vera. Il giornalista di lungo corso, non certo simpatizzante con la destra, spiazza il ‘bravo conduttore’ con un commento a dir poco lusinghiero sulla premier Giorgia Meloni e l’eccezionale tenuta del suo governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gramellini spiazza Floris: “Bisogna riconoscerlo Meloni è una politica vera. Raro un consenso così” (video)

