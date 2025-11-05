Governo La Russa | Con questi risultati Meloni bis Lei al Colle? Non ci pensa proprio
(Adnkronos) – "I risultati del governo presuppongono almeno un bis. Ne sono convinto". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Repubblica, dicendosi convinto che al Meloni I seguirà un Meloni bis. Meloni al Colle? "Dimenticatevi che lo voglia fare, la conosco – dice invece sull'ipotesi Quirinale – Ci abbiamo anche scherzato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
