Governo La Russa | Con questi risultati Meloni bis Lei al Colle? Non ci pensa proprio

Webmagazine24.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "I risultati del governo presuppongono almeno un bis. Ne sono convinto". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Repubblica, dicendosi convinto che al Meloni I seguirà un Meloni bis.  Meloni al Colle? "Dimenticatevi che lo voglia fare, la conosco – dice invece sull'ipotesi Quirinale – Ci abbiamo anche scherzato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

governo russa risultati meloniIgnazio La Russa: "Ci sarà un Meloni bis, né lei né io pensiamo al Quirinale" - Il presidente del Senato dice che voterà "convintamente sì" al referendum e assicura che la premier "non vorrebbe mai ... Lo riporta huffingtonpost.it

governo russa risultati meloniLa Russa: Meloni al Quirinale? Non ci pensa proprio, farà il bis - Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, rispondendo in una intervista a Repubblica, a u ... Segnala msn.com

governo russa risultati meloniGoverno, La Russa: "Con questi risultati Meloni bis. Lei al Colle? Non ci pensa proprio" - Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Repubblica, dicendosi convinto che al Meloni I ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Governo Russa Risultati Meloni