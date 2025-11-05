Google si fa largo nello spazio Cos’è il progetto Suncatcher

Quanto spazio c’è nello spazio? Vista l’ultima suggestione, ovvero il progetto Suncatcher, a chiederselo potrebbero essere varie persone dentro Google. Complice l’abbassamento dei prezzi, Big G starebbe pensando di installare data center in orbita. Il primo dovrebbe venire lanciato all’inizio del 2027, a circa 400 miglia, sfruttando decine di satelliti a energia solare alimentati con processori ottimizzati (Tpu) per l’addestramento e l’apprendimento dell’intelligenza artificiale. Questi pannelli sono otto volte più efficienti rispetto a quelli terrestri e riducono lo sfruttamento di risorse naturali che servono per il raffreddamento. 🔗 Leggi su Formiche.net

