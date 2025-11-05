Google e Epic trovano un accordo storico | Android apre alle app alternative

Periodicodaily.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A sorpresa, il caso Epic Games vs Google non finirà con una sentenza della Corte Suprema: i due colossi hanno raggiunto un accordo che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui installiamo app e paghiamo sui nostri smartphone Android. Meno commissioni, più libertà per gli sviluppatori e, soprattutto, la fine delle barriere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

google epic trovano accordoGoogle: accordo con Epic Games (Fortnite) per le tariffe più basse di Android e Play Store - Google: trovato un accordo con Epic Games, produttore di Fortnite, per le tariffe più basse di Android e Play Store ... Si legge su igizmo.it

google epic trovano accordoQuesto accordo fra Epic Games e Google cambierà Android a livello globale - Epic Games e Google potrebbero aver raggiunto un accordo che metterà fine a una delle cause più discusse degli ultimi anni ... tuttoandroid.net scrive

google epic trovano accordoGoogle e Epic trovano un accordo storico: Android apre alle app alternative - A sorpresa, il caso Epic vs Google non finirà con una sentenza della Corte Suprema: i due colossi hanno raggiunto un accordo che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui installiamo app e paghiamo ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Google Epic Trovano Accordo