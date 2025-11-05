Google e Epic trovano un accordo storico | Android apre alle app alternative

(Adnkronos) – A sorpresa, il caso Epic Games vs Google non finirà con una sentenza della Corte Suprema: i due colossi hanno raggiunto un accordo che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui installiamo app e paghiamo sui nostri smartphone Android. Meno commissioni, più libertà per gli sviluppatori e, soprattutto, la fine delle barriere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

When Evie moves to a strange new town, she discovers she's connected to a hidden world of wolves and dragon shifters—and her entire life has been a lie. Pre-order now to start this epic paranormal romance! Des loups, des humains qui se transfo - facebook.com Vai su Facebook

Google: accordo con Epic Games (Fortnite) per le tariffe più basse di Android e Play Store - Google: trovato un accordo con Epic Games, produttore di Fortnite, per le tariffe più basse di Android e Play Store ... Si legge su igizmo.it

Questo accordo fra Epic Games e Google cambierà Android a livello globale - Epic Games e Google potrebbero aver raggiunto un accordo che metterà fine a una delle cause più discusse degli ultimi anni ... tuttoandroid.net scrive

Google e Epic trovano un accordo storico: Android apre alle app alternative - A sorpresa, il caso Epic vs Google non finirà con una sentenza della Corte Suprema: i due colossi hanno raggiunto un accordo che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui installiamo app e paghiamo ... Da adnkronos.com