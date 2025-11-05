Gomme tagliate di nuovo all’ex sindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo
Nuovo episodio intimidatorio ai danni di Dante Cattaneo, ex sindaco di Ceriano Laghetto e oggi consigliere comunale d’opposizione. Lunedì, uscendo dal lavoro in Comune a Lazzate ormai al buio, Cattaneo ha trovato le due gomme posteriori della sua auto tagliate “da una lama”. Ha sporto denuncia il giorno seguente alla caserma dei Carabinieri e ha . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
