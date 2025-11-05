Goli la sposa bimba che sarà impiccata per la morte del marito perché non può pagare il prezzo del sangue

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Goli Kouhka, sposa bambina iraniana oggi 25enne, nei prossimi mesi sarà impiccata se non riuscirà a pagare il cosiddetto "prezzo del sangue", una somma di denaro alla famiglia del marito defunto. Quest'ultima ha accettato di rinunciare all'esecuzione se lei paga 10 miliardi di toman, circa 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

goli sposa bimba sar224Goli, la sposa bimba che sarà impiccata per la morte del marito perché non può pagare il “prezzo del sangue” - Goli Kouhka, sposa bambina iraniana oggi 25enne, nei prossimi mesi sarà impiccata se non riuscirà a pagare il cosiddetto "prezzo del sangue" ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Goli Sposa Bimba Sar224