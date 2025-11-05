Goli la sposa bimba che sarà impiccata per la morte del marito perché non può pagare il prezzo del sangue

Goli Kouhka, sposa bambina iraniana oggi 25enne, nei prossimi mesi sarà impiccata se non riuscirà a pagare il cosiddetto "prezzo del sangue", una somma di denaro alla famiglia del marito defunto. Quest'ultima ha accettato di rinunciare all'esecuzione se lei paga 10 miliardi di toman, circa 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Goli, la sposa bimba che sarà impiccata per la morte del marito perché non può pagare il "prezzo del sangue"