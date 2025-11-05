Gol Lautaro il Toro risponde alle critiche | sblocca Inter Kairat!
di Dario Bartolucci Gol Lautaro Martínez! Il capitano la sblocca: 160 reti in maglia nerazzurra! Vantaggio Inter contro il Kairat, gol da leader per il capitano argentino. L’ Inter trova il vantaggio al Meazza grazie al suo trascinatore, Lautaro Martínez, che mette la firma sul gol numero 160 con la maglia nerazzurra. Una rete di forza, caparbietà e istinto puro, arrivata dopo una lunga azione d’assedio nella metà campo del Kairat Almaty. L’azione si sviluppa sulla sinistra con un cross di Dimarco che attraversa tutta l’area, poi un nuovo traversone rimette il pallone nel cuore della difesa kazaka. 🔗 Leggi su Internews24.com
