Gol Cocchi la sua perla sblocca Albinoleffe InterU23! Il club lo elogia | Che magia! – VIDEO

Inter News 24 Gol Cocchi, la sua perla sblocca Albinoleffe InterU23! Il club lo elogia: «Che magia!». La rete dell’esterno nerazzurro – VIDEO. Serata da incorniciare per Matteo Cocchi. Il giovane esterno sinistro, classe 2007, ha trovato la sua prima rete tra i professionisti con la maglia dell’ Inter U23. Il talento nerazzurro è stato protagonista nella vittoria della squadra di Stefano Vecchi sul campo dell’Albinoleffe, in una gara valida per il campionato di Serie C. Cocchi ha siglato un gol di pregevole fattura: un sinistro potente e preciso che si è insaccato direttamente all’incrocio dei pali, non lasciando scampo al portiere avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

