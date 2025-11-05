Gol Carlos Augusto il brasiliano riporta in vantaggio l’Inter contro il Kairat! Rasoiata vincente e nerazzurri di nuovo avanti

di Dario Bartolucci Gol Carlos Augusto, l’esterno nerazzurro firma il 2-1 con un destro perfetto: San Siro esplode di gioia per la rete del nuovo vantaggio. Al 67’ minuto l’Inter torna avanti grazie a un gran gol di Carlos Augusto, che riporta serenità al Meazza dopo il pareggio kazako. Il brasiliano trova la rete del 2-1 con un gesto tecnico di grande qualità e freddezza in un momento chiave della partita. L’azione nasce dal lavoro di Pio Esposito, che riceve palla spalle alla porta e, con grande intelligenza, si appoggia proprio su Carlos Augusto. Il laterale nerazzurro controlla e calcia di prima intenzione da fuori area, sorprendendo il portiere Anarbekov con una rasoiata precisa sul primo palo, che si insacca alla sua sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Carlos Augusto, il brasiliano riporta in vantaggio l’Inter contro il Kairat! Rasoiata vincente e nerazzurri di nuovo avanti

