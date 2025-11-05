Sarà ‘Il fondo del maiale’ di Sergio Gnudi ad aprire, domani alle 18.30 nella sala Nemesio Orsatti di via Risorgimento a Pontelagoscuro, la quinta edizione di ‘Righe di periferia’. La Rassegna letteraria è organizzata dal circolo Acli, Comitato Vivere Insieme e Consorzio Eventi Editoriali. Il titolo di questo libro di racconti, come dice lo stesso autore, deriva direttamente da un incontro con Gianrico Carofiglio, con il quale diverso tempo fa si era trovato a presentare un suo romanzo sull’isola di Alberella "a cena, prima della presentazione, tra una portata e l’altra abbiamo parlato del lavoro dello scrittore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gnudi domani a Ponte con 'Il fondo del maiale'