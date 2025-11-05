Gli Usa lanciano il Minuteman III missile nucleare intercontinentale | il test di Trump

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno condotto un lancio di prova di un missile balistico intercontinentale in grado di trasportare testate nucleari. A condurre il test è stato l'Air force global strike command che dalla base di Vandenberg, California, ha lanciato il "Minuteman III", non armato. "Questo test. 🔗 Leggi su Today.it

