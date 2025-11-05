Gli studenti di Eichstatt a Lissone Viaggio alla scoperta della Brianza
Hanno cominciato scoprendo la perizia degli artigiani e dei designer del territorio, accolti nella sala consiliare del Comune che è uno dei manifesti del saper fare della Brianza. Poi hanno visitato uno dei principali monumenti della città, la cinquecentesca Villa Baldironi Reati. Da lì in avanti, per diversi giorni, hanno condiviso il loro tempo con i coetanei brianzoli, frequentando assieme la scuola, studiando le stesse materie, toccando con mano la realtà delle lezioni di un liceo italiano. Nelle giornate trascorse sul territorio hanno potuto conoscere alcuni dei suoi luoghi più belli e significativi, tra Monza, Milano e Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
