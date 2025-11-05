Gli studenti del Liceo Leonardo da Vinci di Maccarese al Giubileo del Mondo Educativo con Papa Leone XIV

Fiumicino, 5 novembre 2025 – Giovedì 30 ottobre 2025 è stata una giornata intensa e ricca di emozioni quella vissuta dagli studenti delle classi 4E, 4I e 4M del Liceo “ Leonardo da Vinci” di Maccarese, che hanno partecipato al Giubileo del Mondo Educativo in Aula Paolo VI, in Vaticano, alla presenza di S.S. Papa Leone XIV e del Ministro dell’Istruzione e del Merito, On. Giuseppe Valditara. Guidati dai professori Bedini, Sinaguglia, Criscuolo, Meloni, D’Angelo e Casciato, i ragazzi hanno preso parte a un momento di incontro e riflessione dedicato alla scuola, alla formazione e al valore educativo della fiducia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

