Gli stivali marroni di Kate Middleton sono l’ossessione dell’autunno per look chic da indossare mattina e sera
Estremamente chic, pratici, adatti a un look da indossare al mattino, ma perfetti fino alla sera: sono gli stivali marroni e sono eleganti e versatili, li possiamo abbinare ad abiti, pantaloni, gonne e sentirci sempre e comunque perfette. E, se tutto questo non bastasse, li abbiamo anche visti indossati di recente dalla Principessa Kate Middleton. Infatti, durante una visita in Irlanda Del Nord, li ha sfoggiati in un invitante marrone cioccolato, con tacco strutturato e alto. Completava il look un meraviglioso cappotto verde militare, lungo e avvitato, e con collo alla coreana firmato Alexander McQueen. 🔗 Leggi su Dilei.it
