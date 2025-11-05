Gli Spirale 50th in concerto al Circolo Cittadino di Latina

Prosegue la XXVI stagione di “Latina in Jazz 20252026” organizzata dal Latina Jazz Club Luciano Marinelli e ospitata presso il Circolo Cittadino nel cuore della città.Sabato 8 novembre alle ore 21.00 arriveranno in città gli “Spirale 50th” che celebreranno il loro 50° anniversario di attività. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

