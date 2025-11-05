gli insegnanti violenti o indifferenti sono responsabili penalmente la sentenza

La scuola è il luogo dove ogni ragazzo amplia le sue conoscenze, il terreno dove costruire il proprio futuro lavorativo e formare abilità tra cui concentrazione, memoria e pensiero critico. Tuttavia, come dimostrano frequenti casi di cronaca, in aula possono verificarsi episodi di bullismo e maltrattamenti, sia tra studenti che da parte di insegnanti, mettendo in discussione il ruolo educativo dell’istituzione scolastica e la tutela psicologica dei minori. Una recente sentenza della Cassazione, la n. 301232025, è di grande aiuto perché chiarisce i confini esistenti tra violenza educativa e abuso dei mezzi di correzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

