Gli incontri di Hannoun e Hijazi in Parlamento | si riunivano con Pd e 5 Stelle

Non solo selfie e inviti ai convegni. Mohammad Hannoun, il giordano filo Hamas al centro dell'inchiesta de Il Tempo che ha di recente ricevuto il foglio di via da Milano per istigazione all'odio, ha frequentato i palazzi romani grazie ai partiti dell'opposizione italiana. Leggendo il sito Infopal, legato ad Hannoun, si legge, in riferimento all'anno 2019, che «l'Associazione dei Palestinesi in Italia ha tenuto una serie di incontri con politici italiani di spicco all'interno del Parlamento italiano. Il primo incontro è avvenuto con una grande delegazione di membri del partito al potere, il M5S, seguito da un incontro con i membri del Partito Democratico, e un terzo con i deputati del Partito Liberi e Uguali e con un membro del Comitato di Difesa». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gli incontri di Hannoun e Hijazi in Parlamento: si riunivano con Pd e 5 Stelle

Altre letture consigliate

XXV CICLO DI EVENTI ED INCONTRI SULLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI(ANTROPOLOGICI) IN SICILIA(22 settembre 2025-22 giugno 2026). Sessione autunnale:22 settembre-22 dicembre 2025. Argomento del Ciclo: Le Università’ popolari e i - facebook.com Vai su Facebook

Gli incontri di Hannoun e Hijazi in Parlamento: non solo convegni e selfie, si riunivano con Pd e 5 Stelle - Mohammad Hannoun, il giordano filo Hamas al centro dell’inchiesta de Il Tempo che ha di recente ricevuto ... Da iltempo.it

L'ex M5S Di Stefano quando era sottosegretario incontrò l'amico di Hamas - Sono diverse le occasioni in cui viene ritratto sia accanto a Sulaiman Hijazi, storico braccio destro di Hannoun, che ad Hannoun stesso. Segnala iltempo.it