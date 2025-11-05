Gli enti locali bocciano la manovra | A rischio la capacità di garantire servizi essenziali ai cittadini Fuori i Lep
Comuni, Regioni e Province lanciano l’allarme: la legge di Bilancio 2026 non affronta le criticità strutturali della finanza locale e gli enti potrebbero ritrovarsi non in grado di garantire servizi essenziali ai cittadini. Nel corso delle audizioni davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, Anci e Upi hanno espresso un giudizio fortemente negativo sul testo del governo, denunciando tagli, accantonamenti e mancanza di risorse stabili. Mentre le Regioni hanno avvertito che i Lep non possono essere garantiti con loro risorse. Manfredi (Anci): “Comuni arrivati a fondo scala”. “Permangono pesanti criticità finanziarie che mettono a rischio la capacità dei Comuni di garantire alcuni servizi essenziali ai cittadini”, ha spiegato il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
I sindacati - ad eccezione della Cgil - hanno firmato il nuovo contratto nazionale per gli enti locali. Tra le novità anche la sperimentazione della settimana lavorativa da quattro giorni - facebook.com Vai su Facebook
Enti locali, con il rinnovo a regime 277 euro al mese di aumento. Firma rinviata al 3 novembre - X Vai su X
Manovra, per le entrate degli enti locali l’incognita della rottamazione - I Comuni non possono imporre all’agenzia la gestione delle procedure ... Segnala ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Stipendi comunali, 2.500 euro di arretrati e 190 euro al mese di aumenti: arriva in Manovra il fondo per gli Enti locali - Una mano ai Comuni per colmare il divario retributivo delle funzioni locali rispetto ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Secondo ilgazzettino.it
Mistero fondi per gli stipendi negli enti locali - Dopo 24 ore di incertezza, ieri è insorta la Uil Fpl: «Nella bozza di manovra non c’è traccia del Fondo che prevedeva risorse aggiuntive per il rinnovo del Cccl delle Funzioni Locali. Lo riporta repubblica.it