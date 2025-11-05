Gli enti locali bocciano la manovra | A rischio la capacità di garantire servizi essenziali ai cittadini Fuori i Lep

Comuni, Regioni e Province lanciano l’allarme: la legge di Bilancio 2026 non affronta le criticità strutturali della finanza locale e gli enti potrebbero ritrovarsi non in grado di garantire servizi essenziali ai cittadini. Nel corso delle audizioni davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, Anci e Upi hanno espresso un giudizio fortemente negativo sul testo del governo, denunciando tagli, accantonamenti e mancanza di risorse stabili. Mentre le Regioni hanno avvertito che i Lep non possono essere garantiti con loro risorse. Manfredi (Anci): “Comuni arrivati a fondo scala”. “Permangono pesanti criticità finanziarie che mettono a rischio la capacità dei Comuni di garantire alcuni servizi essenziali ai cittadini”, ha spiegato il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

