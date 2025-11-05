Gli ebrei di New York fuggano da Mamdani e vengano in Israele | l’allarme del ministro di Netanyahu
Le offese agli elettori ebrei che avrebbero scelto Mamdani non sono servite per arginare la vittoria del nuovo sindaco di New York, che con oltre il 50% delle preferenze ha prevalso sugli altri candidati. E ora da Israele, che ha lo ha sempre criticato per le sue posizioni pro-Pal, arrivano le dichiarazioni del ministro israeliano alla Diaspora, Amichai Chikli, secondo cui l’elezione “del sostenitore di Hamas” Mamdani “dovrebbe far riflettere la comunità ebraica residente nella città a considerare l’opzione di tornare nella Terra d’Israele”. “La città che un tempo era simbolo di libertà globale – ha scritto su X – ha consegnato le chiavi a un sostenitore di Hamas, a qualcuno le cui posizioni non sono lontane da quelle dei fanatici jihadisti che, 25 anni fa, uccisero tremila dei suoi concittadini”, prosegue riferendosi agli attacchi dell’11 settembre 2001. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'appello di Trump agli ebrei di New York: "Votate contro Mamdani. Gli ebrei che votano per lui sono stupidi". #ANSA - X Vai su X
Vigilia elettorale a New York. Domani la Grande Mela sceglie il suo primo cittadino. In testa nei sondaggi il giovane democratico Zohran Mamdani rispetto allo sfidante Andrew Cuomo, sostenuto a sorpresa anche da Trump. Mamdani potrebbe diventare il prim - facebook.com Vai su Facebook
Mamdani sindaco di New York, l'ira di Israele: "Sostiene Hamas, ebrei fuggite" - L'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York galvanizza il mondo dem americano, anche se la Grande Mela è un unicum nel ... Come scrive iltempo.it
Mamdani, il ministro israeliano Chikli: «New York consegnata a un sostenitore di Hamas, ebrei fuggite» - L’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York sta suscitando reazioni accese a livello internazionale, segnando una nuova faglia politica ... Scrive msn.com
Ministro israeliano invita gli ebrei di New York a trasferirsi in Israele dopo l'elezione di Zohran Mamdani - Amichai Chikli definisce Mamdani "sostenitore di Hamas" e avverte che la scelta scuote le fondamenta della città, citando gli attentati dell'11 settembre ... Scrive laregione.ch