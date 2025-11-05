Le offese agli elettori ebrei che avrebbero scelto Mamdani non sono servite per arginare la vittoria del nuovo sindaco di New York, che con oltre il 50% delle preferenze ha prevalso sugli altri candidati. E ora da Israele, che ha lo ha sempre criticato per le sue posizioni pro-Pal, arrivano le dichiarazioni del ministro israeliano alla Diaspora, Amichai Chikli, secondo cui l’elezione “del sostenitore di Hamas” Mamdani “dovrebbe far riflettere la comunità ebraica residente nella città a considerare l’opzione di tornare nella Terra d’Israele”. “La città che un tempo era simbolo di libertà globale – ha scritto su X – ha consegnato le chiavi a un sostenitore di Hamas, a qualcuno le cui posizioni non sono lontane da quelle dei fanatici jihadisti che, 25 anni fa, uccisero tremila dei suoi concittadini”, prosegue riferendosi agli attacchi dell’11 settembre 2001. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Gli ebrei di New York fuggano da Mamdani e vengano in Israele": l'allarme del ministro di Netanyahu