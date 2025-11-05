Gli ebrei di New York fuggano da Mamdani e vengano in Israele | l’allarme del ministro di Netanyahu

Le offese agli elettori ebrei che avrebbero scelto Mamdani non sono servite per arginare la vittoria del nuovo sindaco di New York, che con oltre il 50% delle preferenze ha prevalso sugli altri candidati. E ora da Israele, che ha lo ha sempre criticato per le sue posizioni pro-Pal, arrivano le dichiarazioni del ministro israeliano alla Diaspora, Amichai Chikli, secondo cui l’elezione “del sostenitore di Hamas” Mamdani “dovrebbe far riflettere la comunità ebraica residente nella città a considerare l’opzione di tornare nella Terra d’Israele”. “La città che un tempo era simbolo di libertà globale – ha scritto su X – ha consegnato le chiavi a un sostenitore di Hamas, a qualcuno le cui posizioni non sono lontane da quelle dei fanatici jihadisti che, 25 anni fa, uccisero tremila dei suoi concittadini”, prosegue riferendosi agli attacchi dell’11 settembre 2001. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli ebrei di New York fuggano da Mamdani e vengano in Israele”: l’allarme del ministro di Netanyahu

