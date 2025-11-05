Gli dicevo | ti tiro fuori c’è tua moglie che ti aspetta ma lui si stava spegnendo

Parla Guido Casadei, il pompiere che ha cercato per ore di salvare l’operaio sotto le macerie. “Octav ha sempre risposto, vigile fino alla fine. Ma sentiva dolori fortissimi e ripeteva di non farcela più. Ho lottato per salvarlo, non è bastato. Mi resta dentro la sua voce: con. 🔗 Leggi su Repubblica.it

