Gli alunni dell’IC E Falcetti di Apice e Paduli protagonisti del 4 Novembre | sinergia tra scuola e territorio
Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto Comprensivo “E. Falcetti” ha preso parte alle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la partecipazione sentita degli alunni dei plessi di Apice e Paduli. Le scolaresche, accompagnate dai docenti, hanno preso parte alle cerimonie commemorative organizzate dai rispettivi Comuni, rendendo omaggio ai Caduti presso i Monumenti dedicati. Bandierine tricolori, canti patriottici e momenti di riflessione hanno scandito una mattinata all’insegna del ricordo, della gratitudine e dell’impegno civico. Nei giorni precedenti la ricorrenza, gli alunni sono stati coinvolti in attività laboratoriali interdisciplinari, durante le quali hanno realizzato cartelloni commemorativi e partecipato a momenti di scrittura creativa, componendo poesie originali dedicate al valore della pace e dell’unità nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
5a FESTA DELL'OLIO Nell'ambito della Festa dell'Olio, anche quest'anno sono stati coinvolti gli alunni dell'IC Falcetti di Apice per la visita ai frantoi, alla scoperta del delicato lavoro che porta le olive dal campo alla tavola! Si ringraziano i docenti per aver accol - facebook.com Vai su Facebook
Apice, ecco il progetto ‘RAEEvolution’ per sensibilizzare i più giovani sui rifiuti elettronici - Il Comune di Apice ha formalizzato la sua adesione alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2025 , in programma dal 22 al 30 novembre 2025 , con un progetto ambizioso denominato “RAE ... Si legge su ntr24.tv