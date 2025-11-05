Gli alunni dell’IC E Falcetti di Apice e Paduli protagonisti del 4 Novembre | sinergia tra scuola e territorio

Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto Comprensivo “E. Falcetti” ha preso parte alle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la partecipazione sentita degli alunni dei plessi di Apice e Paduli. Le scolaresche, accompagnate dai docenti, hanno preso parte alle cerimonie commemorative organizzate dai rispettivi Comuni, rendendo omaggio ai Caduti presso i Monumenti dedicati. Bandierine tricolori, canti patriottici e momenti di riflessione hanno scandito una mattinata all’insegna del ricordo, della gratitudine e dell’impegno civico. Nei giorni precedenti la ricorrenza, gli alunni sono stati coinvolti in attività laboratoriali interdisciplinari, durante le quali hanno realizzato cartelloni commemorativi e partecipato a momenti di scrittura creativa, componendo poesie originali dedicate al valore della pace e dell’unità nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gli alunni dell’I.C. “E. Falcetti” di Apice e Paduli protagonisti del 4 Novembre: sinergia tra scuola e territorio