gli affitti brevi bloccano la manovra via libera per il prelievo alle banche

La maggioranza sta trattando per arrivare a un compromesso sul testo della Manovra da portare al voto in Parlamento. Ieri sono cominciate le audizioni, con diverse parti della società civile che hanno chiesto modifiche alla legge di bilancio. Forte la pressione per modificare la tassa sui dividendi delle società con partecipazioni sotto il 10%. Lo scontro tra i partiti di Governo rimane però quello sugli affitti brevi. Lega e Forza Italia continuano a chiedere una modifica sulla cedolare secca per gli affitti brevi. Dal resto della maggioranza, però, si ribadisce che lo spazio per evitare l’aumento di questa tassa è poco. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

