Gli Addams al Ludum

Gli Addams tornano al Ludum. La Famiglia Addams – quella vera, quella che non ha bisogno di presentazioni – arriva a Catania. E tu hai due possibilità: venire a vivere un pomeriggio che non scorderai mai oppure guardare gli altri pubblicare le foto sui social mentre ti mangi le mani. Scegli tu. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

GLI ADDAMS TORNANO AL LUDUM (testo scritto di pugno insanguinato da Mercoledì Addams) Se non verrai, non succederà nulla di terribile. Solo che la tua esistenza sarà un po’ più vuota. Ma è una tua scelta. La Famiglia Addams ritorna a Catania. Noi - facebook.com Vai su Facebook

