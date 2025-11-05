Glasgow Rangers-Roma | orari tv e probabili formazioni Giallorossi a Ibrox per ritrovare la vittoria europea

Glasgow (Scozia) 5 novembre 2025 - La Roma deve rialzare la testa, ma di fronte non ha la trasferta più semplice della sua stagione europea. Dopo aver incassato il ko nello scontro diretto a San Siro contro il Milan, ad attendere i giallorossi c'è una seconda trasferta complicata, questa volta in terra di Gran Bretagna per l' Europa League. La quarta giornata di questa competizione infatti metterà i giallorossi di fronte ai Rangers di Glasgow, una delle squadre simbolo del calcio scozzese, nel centenario tempio calcistico di Ibrox. Il calcio d'inizio di questa sfida è previsto per le 21 di giovedì 6 novembre 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Glasgow Rangers-Roma: orari tv e probabili formazioni. Giallorossi a Ibrox per ritrovare la vittoria europea

Altre letture consigliate

Dopo due sconfitte consecutive, la Roma ha bisogno di tornare a far punti in Europa League. I giallorossi sono attesi dalla delicata sfida di Ibrox Park: i giallorossi saranno ospiti dei Rangers Glasgow Questa è la nostra My Combo sulla partita: RACC - facebook.com Vai su Facebook

#Rangers- #Roma: le informazioni per i tifosi che andranno a Glasgow (COMUNICATO). - X Vai su X

Glasgow Rangers-Roma: orari tv e probabili formazioni. Giallorossi a Ibrox per ritrovare la vittoria europea - Gli scozzesi sono in crisi di risultati, ma sembrano vedere la luce in fondo al tunnel, capitolini a caccia del secondo successo in Europa League ... Si legge su sport.quotidiano.net

Glasgow Rangers vs. Roma: TV schedule and probable lineups. The Giallorossi head to Ibrox to reclaim their European crown. - The Scots are having a tough time getting results, but they seem to see the light at the end of the tunnel, with the Roman side chasing their second Europa League win. sport.quotidiano.net scrive

Rangers - Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in Tv e in streaming - Scopri orario, formazioni e dove vedere Rangers–Roma in TV e streaming: le sfide di Europa League del 6 novembre 2025 ... Riporta tag24.it