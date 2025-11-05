Giustizia sondaggio YouTrend | il 44% dei grillini sconfessa Giuseppe Conte
E dire che Repubblica ieri gongolava. Pagina 8: «La giustizia divide gli italiani. Riforma appesa a un pugno di voti». Un titolo figlio dei numeri del sondaggio Demos sull’orientamento degli italiani rispetto alla separazione delle carriere: il 51% favorevoli, il 44% contrari, il 5% di indecisi. Conclusione: «Maggioranza limitata e relativa». Sempre ieri, però, di rilevazione ne è arrivata anche un’altra, elaborata per SkyTg24 da YouTrend. E l’esito è una doccia gelata per i sostenitori del “no” (magistrati dell’Anm e partiti del “campo largo”). Per due ragioni. La prima: lo scarto tra il Sì alla riforma e il No è più ampio: dodici punti (56% contro 44%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
