Giustizia | Rosa Volpe nuova procuratore capo di Firenze Faremo squadra e renderemo un buon servizio ai cittadini
Rosa Volpe, ex procuratrice generale di Salerno, è da oggi ufficialmente alla guida della procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, succedendo nell'incarico a Filippo Spiezia. L'insediamento nelle funzioni della prima donna a ricoprire questo ruolo al vertice della procura fiorentina è avvenuto ufficialmente oggi, 5 novembre 2025, durante una solenne cerimonia nell'aula 31 del Palazzo di Giustizia alla presenza dei magistrati della procura, del tribunale, della procura generale e della corte d'appello del capoluogo toscano e dei rappresentati delle autorità civili e militari L'articolo Giustizia: Rosa Volpe nuova procuratore capo di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
