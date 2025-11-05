Giustizia Giovanni Pellegrino | Carriere separate una proposta della sinistra italiana

«La separazione delle carriere tra pm e giudici l'avevamo voluta noi», ricorda Giovanni Pellegrino, un pilastro della storia parlamentare. Dove il «noi» è la sinistra italiana negli anni in cui, per la prima volta, era riuscita ad arrivare a Palazzo Chigi. Pellegrino, classe 1939, avvocato, professore di Legislazione e politiche sociali all'Università di Lecce, è stato senatore della Repubblica per quattro legislature: dal 1990 al 2001. Prima con il Pci, poi con il Pds, infine con i Ds e l'Ulivo. Tuttora si sente parte di questo mondo: «Io voto Pd», mi dice alla fine, rifiutandosi di dare consigli a quella che definisce «la mia segretaria», cioè Elly Schlein. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giustizia, Giovanni Pellegrino: "Carriere separate, una proposta della sinistra italiana"

