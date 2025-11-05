Giustizia è fatta | poliziotto uccise un immigrato che lo aveva aggredito con un coltellaccio assolto per legittima difesa

Sparò per legittima difesa, giustizia è fatta. La procura della Repubblica di Verona ha firmato la richiesta di archiviazione nei confronti del poliziotto della Polizia Ferroviaria indagato per l’ omicidio colposo di Moussa Diarra, il 26enne maliano ucciso con tre colpi di pistola davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova il 20 ottobre del 2024. Secondo quanto scrive in una nota il procuratore di Verona Raffaele Tito, Diarra sarebbe andato incontro al poliziotto con un’aggressività ingiustificata, tendendosi sempre a una distanza molto ravvicinata, non ponendosi alla fuga, e infine aggredendo l’agente della Polfer, impugnando un coltello da cucina con una lama di 11 centimetri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it