Quando l’intelligenza artificiale entra nei processi e nel mondo della giustizia, alla toga non spetta solo combattere per difendere il diritto, ma anche la sua umanità. La nostra era è da tempo caratterizzata da un processo di digitalizzazione importante, che interessa tutti i campi, tutte le materie, tutte le classi sociali. Non poteva sfuggire a questo inesorabile processo di evoluzione anche il mondo complesso ed affascinante del diritto. Nella aule di giustizia l’intelligenza artificiale sempre più non si limita ad essere un semplice concetto futuristico, ma, difatti, assume una posizione sempre più centrale che va, pertanto, disciplinata, limitata, educata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giustizia digitale: il diritto fra uomo ed algoritmo